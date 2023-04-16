Сенатор оценил ситуацию с сорванным флагом Украины у здания ассамблеи СНГ Сенатор Карасин выступил против сорвавших флаг Украины у здания ассамблеи СНГ

Украина формально не выходила из Союза независимых государств, а потому флаг страны должен находиться у здания межпарламентской ассамблеи СНГ наряду с другими, считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Таким образом он отреагировал на новость о том, что флаг Украины был сорван неизвестным человеком. В своем Telegram-канале сенатор подчеркнул, что даже военная операция сейчас ведется не против Украины, а за нее.

Поспорю с теми, кто гневно осуждает наличие флага Украины перед Таврическим дворцом в Петербурге, где он соседствует с другими флагами стран СНГ. Во-первых, Украина формально не вышла из Содружества, а, следовательно, ее флаг вывешен наряду с другими перед штаб-квартирой Парламентской Ассамблеи СНГ вполне обоснованно. Но важнее усвоить и другое. Наша специальная операция ведется не против Украины, а за Украину, — написал Карасин.

Сенатор считает, что произошедшее похоже на то, что делают граждане Украины с российскими святынями в своей стране. По его мнению, «Россия должна жить своим умом и не копировать идиотизм врагов».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина официально не прекращала отношения с СНГ и его структурами. Он также напомнил, что на сайтах Исполкома СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ Украина упоминается как член организации.