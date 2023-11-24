Сенатор оценил риск гражданской войны в Европе из-за беспорядков в Дублине Сенатор Климов назвал маловероятным начало гражданской войны в Евросоюзе

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Массовые беспорядки в Дублине не свидетельствуют о начинающейся гражданской войне в странах Европы, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом он подчеркнул, что такие акции действительно говорят о разрастающихся противоречиях. Однако беспорядков недостаточно для начала гражданской войны, для этого необходимо событие большего масштаба, считает сенатор.

Я не думаю, что это начало гражданской войны в Европе. Такие истории происходят периодически. Я не знаю, чем руководствовался Маск, когда говорил на эту тему, но то, что внутри Евросоюза разрастаются противоречия, — это правда. Их мультикультурализм до добра не довел. Но это не говорит о гражданской войне в Европе, — заявил Климов.

Беспорядки в Дублине начались вечером в четверг, 23 ноября. Поводом для них послужило нападение мужчины на троих малолетних детей и женщину. Участники протестных акций атаковали несколько полицейских автомобилей, а также подожгли одну машину. В ходе беспорядков по меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов получил травмы. Позднее силовики перекрыли центр города и полностью остановили движение общественного транспорта.