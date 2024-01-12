Сенатор оценил анонсированное «историческое» соглашение Британии и Украины Сенатор Джабаров: готовящееся соглашение Британии и Украины является пустым

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров

Готовящийся двусторонний договор между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в области безопасности, который на Западе уже назвали «историческим», является абсолютно пустым, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с Lenta.ru сенатор предположил, что выполнение этого соглашения ни к чему не приведет.

Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведет ни для Британии, ни для Украины. По-прежнему британские спецслужбы работают на российско-украинском треке, и во многом видна их рука, они мастера закулисных темных дел и провокаций, — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что сегодня у Великобритании остались лишь фантомы от ее былого величия, однако королевству по-прежнему хочется играть роль супердержавы, которую оно давно потеряло. Тем не менее, по мнению российского сенатора, по мере реализации задач российской военной спецоперации на Украине роль Британии в мировых делах будет лишь сокращаться

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Риши Сунак в ходе скорого официального визита на Украину подпишет с президентом страны Владимиром Зеленским соглашение, которое будет касаться сотрудничества двух государств в сфере безопасности. В британской прессе это соглашение уже назвали «историческим».