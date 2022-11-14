Сенатор объяснил желание Шольца и Макрона говорить с Путиным Сенатор Цеков: Шольц и Макрон реально оценивают обстановку, поэтому хотят говорить с Путиным

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Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивают на необходимости переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, так как «реально оценивают обстановку», заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что в ЕС понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.

Они стали реально оценивать обстановку, поняли, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем даже России, что их страны — оружие в руках США, их также могут втянуть в конфликт с РФ, а зарабатывает на этом всем военно-промышленный комплекс США. Кроме того, сейчас мир переориентируется на другие международные организации и страны, и Германия с Францией могут потерять свое влияние в мире. По этой причине они стремятся к переговорам с Москвой, — добавил Цеков.

Накануне Макрон заявил о необходимости продолжать контакты с Путиным. Политик призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег.

Ранее Шольц отметил, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с Путиным. Канцлер подчеркнул, что все стороны конфликта хотят, чтобы он подошел к концу.