Сенатор объяснил, почему Киев назвал наступление психологической операцией Цеков: Киев назвал контрнаступление психологической операцией от безысходности

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Киев назвал контрнаступление ВСУ «психологической операцией» против россиян от безысходности и привычки обманывать украинцев, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, элита соседнего государства врет гражданам своей страны с 1991 года.

На Украине никогда не думали о будущем. Для них вранье, для киевских властей и СМИ, с 1991-го является нормой. Начиная с избирательных компаний, когда обещали одно, а делали другое. У них сложная морально-психологическая ситуация, поэтому они начали врать совсем в бессовестной форме, чтобы украинцы думали, что все хорошо, что они победят. От безысходности, — добавил Сенатор.

Ранее на украинском телеканале «1+1» назвали контрнаступление ВСУ в 2023-м «психологической операцией» против россиян. В материале говорится, что атаки ВСУ «набирают силу».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Украина проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада. По его словам, администрация президента США Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.