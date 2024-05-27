Сенатор объяснил, зачем Запад поставляет Киеву «хлам» под видом вооружений Сенатор Бондарев: Запад ради собственной выгоды отдает Киеву списанное оружие

Фото: МО США

Западные страны отправляют Украине устаревающее либо списанное вооружение ради собственной выгоды, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации РФ, сенатор Виктор Бондарев. По его словам, за счет этого Запад обновляет собственные запасы.

Поставки действительно дорогостоящие, но на Украину отправляют устаревающую или подлежащие списанию технику и боеприпасы, всякий хлам под видом помощи. Не только США, но и европейские страны используют поставки вооружения, как способ утилизации военной техники с целью обновления собственных запасов и извлечения прибыли — в основном, для американского ВПК, — сказал сенатор.

В качестве примера он напомнил прошлогоднее заявление норвежской полицейской службы о передаче Киеву списанного оружия правоохранителей, причем такое было не в первый раз. В 2022 году королевство поставило ВСУ снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы Mistral, пополнив свой арсенал новым оружием из Южной Кореи, отметил сенатор.

Бондарев подчеркнул, что для Запада, и прежде всего США, любой конфликт в мире — это способ обновления производственных мощностей и экономики в целом. Такой способ обогащения выстроен со Второй мировой войны и именно он объясняет наличие по всему миру свыше 800 военных баз США, а также баз других стран НАТО.

Поэтому, когда коллективный Запад бурно обсуждает очередной пакет финансовой помощи для Украины, это означает — они обсуждают очередной пакет помощи собственным экономикам, обслуживая интересы стран блока НАТО. А Украина и ее народ — это, к сожалению, очередная жертва, которой достаются только страдания и долги, — заключил сенатор.

Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на источник в оборонном секторе сообщало, что Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину. Одну часть вооружений перебрасывают через Польшу, а другую переправляют через пролив Ла-Манш во Францию.