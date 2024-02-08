Сенатор объяснил, зачем в Америке запугивают Карлсона делом о госизмене Сенатор Джабаров: в США боятся, что Карлсон покажет Путина вменяемым лидером

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Американского журналиста Такера Карлсона запугивают обвинениями в шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, потому что в США боятся, что вскроется ложь о российском лидере, которой долгое время «дурили народ» в Соединенных Штатах, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, теперь журналисту придется обеспечивать свою безопасность.

Американцы, видимо, уже настолько боятся этого интервью, что готовы пойти на все, лишь бы его не показывали. Боятся они потому, что долгие годы дурили свой народ, рассказывая небылицы о нашем президенте. А теперь американские зрители увидят абсолютно вменяемого лидера, умеющего шутить и отвечать на острые вопросы. Вся их ложь сразу развалится как карточный домик, — сообщил Джабаров.

Он добавил, что нет никаких признаков состава преступления по шпионажу. Известный журналист приехал в другую страну, чтобы взять интервью, считает Джабаров.

Он что, выдал какие-то государственные тайны нашему президенту? — задал риторический вопрос сенатор.

О том, что Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с Путиным, сообщило издание Newsweek. Юрист Айан Корзин заявил, что проблемы могут возникнуть из-за расплывчатых формулировок в законе о шпионаже.