Сенатор объяснил, зачем Пашинян решил переписать Конституцию Армении Сенатор Климов связал переписывание Конституции Армении со сменой курса Еревана

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна переписать конституцию страны может быть связано сразу с несколькими крупными событиями, произошедшими в республике за последнее время, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, это может быть связано со сменой политического курса Еревана. Климов подчеркнул, что власти Армении «метаются» между Россией и недружественными ей государствами.

В Армении много чего произошло. Они сами отказались от своих же претензий на Карабах, это немаловажное событие. Кроме того, правительство Пашиняна за последние три года металось между своими традиционными партнерами на постсоветском пространстве, в первую очередь Россией, и разными недружественными нам государствами, — заявил сенатор.

Климов подчеркнул, что именно поиск новых партнеров привел к неразберихе в законодательстве Армении. По его мнению, итоговый вариант новой Конституции Армении точнее отразит курс, по которому Пашинян будет вести народ. Сенатор выразил надежду на то, что при внесении изменений в документ законодатели будут руководствоваться принципом «не навреди».

Главный вред наши визави иногда наносят сами себе, занимаясь не решением вопросов процветания своей страны и народа, а реализацией различных догм. Такого рода желания при их реализации не всегда приносят пользу, — подытожил он.

Премьер-министр Армении в ходе встречи с сотрудниками Министерства юстиции республики предложил принять новую конституцию. По его словам, страна нуждается в Основном законе, который сделает ее более жизнеспособной и конкурентной в новых геополитических и региональных условиях.