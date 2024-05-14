Сенатор объяснил страх Запада перед Белоусовым Сенатор Цеков: Белоусов сумеет усилить Министерство обороны РФ

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Страх Запада перед Андреем Белоусовым, ставшим кандидатом на должность нового министра обороны России, объясняется тем, что его объективно оценили, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Белоусов сумеет значительно улучшить и усилить Министерство обороны РФ. При этом сенатор отметил, что точные причины паники надо уточнять именно на Западе.

Надо у них спрашивать, с чего такая паника. Я думаю, что они объективно оценивают Белоусова, как человека, который значительно улучшит и усилит Министерство обороны России, — отметил Цеков.

Аналитик Александр Дубовый до этого заявил немецкой газете, что потенциальное назначение Белоусова на должность министра обороны России стало тревожным знаком для Запада. По его мнению, это событие также опасно для Украины.

Священник Лев Аршакян ранее рассказал, что Белоусов является благотворителем храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. По его словам, бывший вице-премьер является одним из спонсоров созданного при поддержке церкви центра помощи слепоглухим. Кроме того, Белоусов до сих пор входит в попечительский совет фонда и является его зампредом.