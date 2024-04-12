Сенатор объяснил предложение Лукашенко вернуться к стамбульским переговорам Сенатор Климов напомнил о роли Лукашенко в проведении стамбульских переговоров

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко призвали не забывать о реальном политико-правовом и дипломатическом процессе, а при участии белорусского лидера шла подготовка первых этапов переговоров в Стамбуле, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, именно Лондон и Вашингтон остановили этот процесс два года назад.

Это не значит, что [нужно] подписать то, о чем тогда говорилось, а [только что] по этому пути надо двигаться. Лукашенко участвовал в подготовке первых этапов переговорного процесса, они вообще шли на территории Белоруссии. Потом украинская сторона и западные хозяева, мотивируя, что с территории Белоруссии вводились войска для СВО, решили сменить площадку, и по обоюдному согласию выбор пал на Турцию. С поддержкой Лукашенко начинался переговорный процесс. В этом смысл состоявшегося разговора, — сказал Климов.

Ранее Лукашенко в беседе с Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

Путин также заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.