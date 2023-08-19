Сенатор объяснил, почему жители ЕС побегут жить в Россию Сенатор Цеков: жить в России скоро будет лучше, чем в ЕС

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Сергей Цеков

Жители Евросоюза в скором времени побегут жить в Россию, сообщил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, РФ обгонит по уровню жизни страны ЕС. Европейцы будут чувствовать себя в России полноценными людьми, не пораженными в правах, добавил он.

РФ обгонит все страны ЕС, жить в РФ будет лучше, чем в ЕС. И граждане ЕС побегут в РФ, так как именно в России можно найти убежище. И это возможно за счет ресурсов, которые мы рационально используем. А ЕС, чтобы решить свои проблемы, вынужден до сих пор грабить Африку, что получается у них все хуже. Работать им придется все больше и больше, — сказал он.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия является экономическим карликом, своего рода «бензоколонкой», у владельца которой есть атомная бомба. При этом Китай в отличие от РФ является крупным геополитическим игроком, подчеркнул политик.

Захарова в ответ на это заметила, что оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов Борреля отметил, что Европу можно сравнить с бычком, отданным на заклание Соединенным Штатам Америки. Депутат подчеркнул, что единственная страна в ЕС с собственным ЯО — Франция, но и насчет его применения наверняка принимают решения в США.