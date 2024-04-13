Сенатор объяснил, почему Зеленского ждет провал в Швейцарии Косачев спрогнозировал провал Зеленского на саммите в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Косачев

Президента Украины Владимира Зеленского ждет провал на летнем саммите в Швейцарии, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он объяснил, что политик не сможет продавить «формулу войны», поскольку его условия исключают возможность переговоров.

В июне точно не получится продавить эту «формулу войны», ведь подобные предварительные условия делают любые переговоры невозможными. С учетом позиции швейцарского руководства итоговые формулировки, скорее, будут более обтекаемыми, — отметил сенатор.

Косачев указал, что «формула мира» Зеленского изначально была «шулерством», ориентированным на незападные государства. По мнению сенатора, украинский президент рассчитывает надавить на Россию не формулировками, а количеством стран, которые могут принять участие в саммите. Касачев добавил, что государства «с наличием здравого смысла» обратят внимание на невозможность обсуждения политико-дипломатического урегулирования без Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение конференции по Украине в Швейцарии является «путем в никуда» и свидетельствует о том, что Запад не желает вести дела по-честному. Министр пояснил, что российская позиция по этому вопросу была четко озвучена в ходе встречи президентов России и Белоруссии. Известно, что в швейцарской встрече будут участвовать до 120 глав государств.

Также пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Москва не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, российская сторона не получала никаких приглашений по этому поводу. Однако, отметил он, Россия не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой.