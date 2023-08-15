Сенатор объяснил, почему Украину не примут в НАТО в обмен на территории Сенатор Цеков: Украину не примут в НАТО из-за необходимости обеспечить ее нейтралитет

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Украина не сможет вступить в НАТО в обмен на утраченные территории, поскольку одна из целей российской военной операции — нейтральный статус Украины, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он отреагировал на заявление начальника штаба генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена, в котором тот призвал Киев уступить некоторые территории для прекращения огня в обмен на членство в НАТО. По словам члена Совфеда, при такой риторике Россия не будет прекращать боевые действия на Украине.

Что касается вступления в НАТО, глава офиса, видимо, забыл, что одно из самых главных причин и целей проведения СВО – это нейтральный статус Украины и ее денацификация. И поэтому я уверен, что мы никогда не согласимся на ее вступление в НАТО. И не важно, будем мы при этом продолжать СВО или нет, это время покажет, — сказал Цеков.

Также он заявил, что Россия навсегда забрала себе ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и возвращать их Украине не собирается. Сенатор подчеркнул, что Киев утратил контроль над восточными регионами, а потому риторика начальника штаба генсека ООН не имеет смысла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение.

Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивают на принятии страны, добавил он.