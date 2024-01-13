Сенатор объяснил, почему США закрыли глаза на гибель блогера на Украине Сенатор Цеков: Киев допустил гибель американского блогера Лиры с разрешения США

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Гонсало Лира

Власти Украины могли допустить гибель блогера Гонсало Лиры, имеющего гражданства США и Чили, только с разрешения Вашингтона, предположил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что безусловная поддержка и защита Штатами всех своих граждан является преувеличением.

Это преувеличение, что США стоят горой за своих граждан. Думаю, что США стоят за людей, которые, на их взгляд, хорошие граждане США, даже если они ведут противоправную деятельность. Гонсало Лиру, в принципе, просто бросили. Думаю, что Киев получил согласие со стороны Вашингтона. Убежден в этом на 100%, — добавил Цеков.

По его мнению, Белый дом мог проявить волю и добиться освобождения Лиры. Сенатор не исключил, что Киеву и Вашингтону не нравились публикации блогера по поводу происходящего на Украине.

США же вывозят своих наемников, лечат их. Не исключу, что Белый дом рекомендовал Киеву арестовать его, держать в тюрьме. А если гражданин говорит правду о США, об их союзниках...В данном случае, Гонсало Лира говорил правду о ситуации на Украине. Либо никакой реакции не будет, либо совершенно никчемная и нейтральная, — подытожил Цеков.

Ранее Госдеп США подтвердил смерть блогера Гонсало Лира, имеющего чилийское и американское гражданство, в украинском СИЗО. О кончине 55-летнего мужчины ранее сообщил телеведущий Такер Карлсон, сославшись на отца блогера.

В Госдепе не стали давать дальнейшие комментарии, объяснив это уважением к семье покойного. Обстоятельства смерти блогера в ведомстве не привели.