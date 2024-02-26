Сенатор объяснил, как реагировать на заявление Кэмерона об «ошибке» Путина Джабаров: реагировать на заявление Кэмерона об «ошибке» Путина не нужно

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Реагировать на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, призывавшего доказать президенту России Владимиру Путину, что «он ошибается по поводу Украины», не нужно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, которые приводит Lenta.ru, политик этого недостоин, а королевству не удастся заставить главу РФ изменить планы специальной военной операции.

Думаю, что реагировать на заявление Кэмерона, бывшего премьер-министра, а ныне министра иностранных дел Великобритании, не нужно, потому что он этого недостоин, — заявил сенатор.

Кэмерон ранее заявил, что российский лидер по-прежнему верит, что ему удастся одержать победу в СВО, и призвал доказать, что Путин «ошибается по поводу Украины». До этого он говорил, что западным политикам и журналистам пора отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. По его мнению, время точно не на стороне России.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что Россия в случае победы на Украине может напасть на одну из стран — членов Североатлантического альянса. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в свою очередь также заявил о высокой вероятности участия американских военных в противостоянии с Вооруженными силами РФ в случае успеха последних в рамках СВО.