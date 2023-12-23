Сенатор объяснил, что «до ужаса» напугало журналиста Печего на Украине Сенатор Цеков: телеведущий Печий «до ужаса» испугался призыва в ряды ВСУ

Фото: МО Украины

Отказавшийся вернуться на Украину телеведущий 24-го канала Алексей Печий «до ужаса» испугался призыва в ряды ВСУ и перспективы участия в боевых действиях, предположил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Печий «понял, что корабль тонет».

Есть такая фраза: «крысы бегут с тонущего корабля», вот и он побежал, понял, что корабль тонет. Может, до ужаса боится, что его отправят в зону боевых действий. Подогревать воинственные настроения в своих статьях, речах и сюжет — это одно, а взять в руки оружие — это другое, они на это не способны. Они так врали, что сами в свою ложь поверили, а теперь наступило прояснение — мало ли, — отметил Цеков.

Он заявил, что вся конструкция независимой Украины построена на лживых утверждениях и лживых личностях, начиная от президентов Украины и заканчивая журналистами. Он добавил, что украинские СМИ «всегда были популярны, их слушали, но подавляющее большинство из них жили на гранты США и ЕС».

Установки им давались такие: разжигать ненависть к России и русским. Сейчас ситуация ухудшилась, и они начали разбегаться, весь негатив об РФ они попытаются спрятать в ближайшие годы, но при наличии интернета это невозможно, все всплывет через 10–15 лет, — подытожил Цеков.

Ранее 24-й канал сообщил, что Печий решил не возвращаться на родину после командировки на саммит Евросоюза, который прошел 14–15 декабря в Брюсселе. Генеральный директор телеканала Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком журналиста и «осознает последствия побега».

Сам Печий в беседе с изданием «Страна.ua» назвал свое решение сложным и объяснил его изменением отношения к Украине на Западе. По словам журналиста, оставаясь на территории ЕС, он намерен внести вклад в «медиапродвижение украинской повестки».