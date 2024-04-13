Сенатор назвала следующую грубую ошибку НАТО Ковитиди: размещение войск у границ Белоруссии — большая ошибка НАТО

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Руководство НАТО совершает грубую ошибку, размещая войска у западных границ Белоруссии, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что такими действиями Альянс провоцирует Россию, которая может расценить такое решение военно-политического блока как реальную угрозу. Размещение войск близ белорусской границы также ставит под удар всю Европу, отметила сенатор.

НАТО совершает грубую ошибку, собирая войска у западных границ Белоруссии. Размещая практически впритык к границам союзного государства войска, Североатлантический альянс провоцирует Россию, — сказала Ковитиди.

Выстраиваемая руководством блока «архитектура обороны и сдерживания» в Европе является мифом, который сейчас полностью развеян, указала она, добавив, что НАТО — это агрессивное объединение, представляющее угрозу всему мировому сообществу.

Издание Financial Times со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба ранее предупреждало, что лидерам стран, входящих в состав НАТО, следует вести себя более сдержанно и менее воинственно в отношении России. По словам главы Финляндии, его беспокоит возможность глобального конфликта Североатлантического альянса с Россией, однако, как он считает, такой вариант маловероятен.