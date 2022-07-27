В Совфеде рассказали, при каком условии могут вернуть смертную казнь Сенатор Клишас назвал принятие новой Конституции условием отмены моратория на смертную казнь

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Андрей Клишас

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только при условии принятия в стране новой Конституции, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, которые приводит РИА Новости, высшая мера наказания не может быть возвращена путем внесения поправок в федеральные законы или по решению суда.

Не может быть отменен мораторий на смертную казнь, ни какими-то дополнительными решениями Конституционного суда, ни внесением изменений в федеральные законы и даже внесением поправок в Конституцию никак нельзя изменить эту ситуацию. Что может изменить эту ситуацию — только принятие новой Конституции, — указал сенатор.

Клишас также подчеркивал, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер. По его словам, данный мораторий был введен Конституционным судом, и подлежит исполнению всеми органами государственной власти.

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос об отмене моратория на смертную казнь не обсуждается. По его словам, позиция Кремля на это счёт не изменилась.

За день до этого лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести референдум на тему отмены моратория на смертную казнь в России. Он отметил, что к данному вопросу необходимо подходить детально и с учётом настроения избирателей.