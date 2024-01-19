Сенатор назвал реальную причину отказа Германии идти ва-банк на Украине Сенатор Цеков: ва-банк в конфликте на Украине не приведет к победе над Россией

Фото: МО Украины

Любой ва-банк в конфликте на Украине не приведет к победе над Россией, все больше европейских политиков понимают это, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и ситуация в Европе свидетельствуют об отрезвлении европейских политиков. Как отметил сенатор, европейцы понимают, что Украина не будет победителем в том конфликте, в который они оказались втянуты.

Да и конфликт возник по их вине. Они отказались от выработки совместных мер безопасности, интенсивно работали над расширением НАТО на восток, работали в России через различные организации, их финансировали. Это результат той деятельности, которую они проводили долгие годы. Мы вынуждены были провести специальную военную операцию, европейцы оказались втянуты в вооруженный конфликт на стороне Украины, снабжали ее оружием. Любой ва-банк, который они могут себе представить, не приведет к победе над Россией. Все больше людей начинают это понимать, — сказал Цеков.

Сенатор выразил надежду, что конфликт на Украине не будет продолжаться долго и Россия достигнет поставленных целей СВО. После этого, по мнению Цекова, мир начнет постепенно приходить в себя, в том числе Германия.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ не намерена идти ва-банк ради помощи Украине, как того от нее требуют. По его словам, бундесвер предоставлял Киеву все, что мог, однако если поддержка увеличится, то Германия сама останется беззащитной.