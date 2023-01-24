Отставки на Украине объяснили борьбой за власть и попытками сбежать Сенатор Цеков: отставки в руководстве Украины вызваны борьбой за власть и желанием сбежать

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что причинами волны отставок в руководстве Украины стали желание «как можно быстрее сбежать» из страны во избежание мобилизации и внутриаппаратная борьба за власть. По его словам, главным действующим лицом в этом отношении является глава офиса президента Андрей Ермак.

Здесь основное действующее лицо — Ермак, он убирает оппонентов. Но [после отставок] порядка на Украине не будет, воровать продолжат, как и продолжатся боевые действия, продолжат гибнуть тысячи граждан Украины не ради свободы, а ради таких, как Ермак, таких, как Кирилл Тимошенко. [Вторая причина] — как можно быстрее сбежать. Сбежать не только из власти, но и из Украины, чтобы не мобилизовали, чтобы не отправили под Бахмут, — подчеркнул Цеков.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».