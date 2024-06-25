Сенатор назвал главный плюс БРИКС Сенатор Косачев: плюс стран БРИКС заключается в умении не навязывать свое мнение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах «Примаковских чтений» заявил, что плюс стран БРИКС заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Он подчеркнул, что эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной, передает корреспондент NEWS.ru.

Главное, в чем БРИКС себя уже нашел, — идея объединительной повестки дня, когда первая пятерка собралась из числа совершенно разных стран, с разными национальными интересами, с разной историей и традициями, с разной географией и разным экономическим потенциалом. Но вдруг выяснилось, что они в этом формате в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать собственное видение происходящего, — отметил Косачев.

Сенатор заявил, что БРИКС привлекает все большее число единомышленников. По его словам, двукратное расширение объединения уже произошло и не за горами новое расширение. Он заявил, что объединение будет развиваться.

Ранее директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев заявил, что Турция может вступить в БРИКС без оглядки на угрозу западных санкций. По его словам, у республики сохраняется целый ряд разногласий с Западом, который не считает Анкару полноценным партнером.