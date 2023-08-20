Сенатор назвал цель атак беспилотников ВСУ по городам России Сенатор Карасин: атаки беспилотников ВСУ по городам РФ говорят об отчаянии Киева

Фото: t.me/gubernator_46

Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атак по городам России при помощи беспилотников из-за безысходности на поле боя, заявил сенатор Григорий Карасин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, таким образом Киев отчаянно пытается отвлечь внимание от провалов контрнаступления ВСУ.

Цель этих варварских террористических атак очевидна — добиться положения, при котором все провалы так называемого контрнаступа будут заслонены новостями о попытках проникнуть и ударить по российским объектам дронами, — разъяснил Карасин.

Кроме того, как утверждает сенатор, украинские военные стремятся продемонстрировать Западу свою решимость, не брезгуя атаками на гражданскую инфраструктуру. При этом в НАТО все больше сомневаются в способности ВСУ добиться успеха, заключил он.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.

Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ пострадала электроподстанция в городе Судже Курской области. В результате более пяти тысяч человек остались без света.