Сенатор нашел виновных во всплеске заболеваемости коклюшем Сенатор Круглый назвал антиваксеров причиной роста заболеваемости коклюшем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезный рост числа больных коклюшем в России связан с позицией антиваксеров, которые не желают прививаться, заявил в беседе с «Радио 1» член Совета Федерации заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый. Он отметил, что тенденция отказа от вакцинации началась в период пандемии коронавируса.

Коклюш — это вакциноуправляемая инфекция. И, безусловно, уровень заболеваемости будет зависеть от того, сколько привито детей от этого заболевания. <...> У многих родителей в голове отложилось, что вакцинация опасна, не до конца изучена, что бывают осложнения, поэтому многие родители начинают отказываться от вакцинопрофилактики у детей без всяких показаний, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что основной причиной роста заболеваемости является снижение иммунной прослойки населения. А отказ от вакцинации опасен в отношении не только коклюша, но и других инфекций.

Как напоминает издание, детская прививка от коклюша входит в состав комбинированных вакцин. Курс вакцинации состоит из четырех этапов: прививку ребенку необходимо делать в три месяца, в 4,5 месяца, в шесть и в 18 месяцев.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и для взрослых.