Сенатор напомнил об ответственности Германии за создание концлагерей Сенатор Джабаров напомнил ФРГ об ответственности за судьбы узников концлагерей

Именно нацистская Германия создавала концлагеря и уничтожала там людей, напомнил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. По его словам, советская армия напротив освобождала граждан и «давила» бациллу нацизма. Таким образом политик прокомментировал заявление ФРГ о том, что Россия не должна участвовать в церемониях, посвященных освобождению концлагерей.

Бациллу нацизма мы все-таки там не подавили до конца, и вот к чему это привело. Кто освободил практически все концлагеря? Это без сомнения сделала советская армия. А кто создавал эти лагеря и уничтожал там людей? Ответ известен всем — нацистская Германия, — отметил Джабаров.

Нынешние руководители Германии являются последователями людей, которые убивали в концлагерях, добавил сенатор. Призыв Берлина лишь говорит о том, что там царит пронацистский режим. По словам Джабарова, в Украине Германия видит единомышленника.

Ранее также стало известно, что Россия не получала приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что информация о праздновании этого события появлялась только в СМИ, однако каких-либо уведомлений по дипломатическим каналам не было.