Сенатор Ковитиди: США и НАТО уже фактически воюют с Россией

Ольга Ковитиди / Фото Совет Федерации

США и их союзники по НАТО, снабжая оружием Украину, фактически ведут необъявленную войну с Россией. При этом Запад с каждым днём всё сильнее разочаровывается в Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Мы должны понимать, что, системно поставляя Украине оружие, боеприпасы, обмундирование, обмениваясь с ней разведданными, оказывая на Россию незаконное политическое и экономическое давление, США и его союзники в лице НАТО, не объявляя войны, фактически уже воюют с Российской Федерацией, — сказала она.

По словам сенатора, разочарование Запада Украиной постоянно возрастает. В частности, в США республиканцы упрекают президента Джо Байдена в напрасных тратах средств налогоплательщиков на помощь Киеву.

Ковитиди добавила, что в кризисной ситуации Украина оказалась по вине коллективного Запада, который заманил её в «политическую ловушку ложных надежд». Он должен ответить за гибель людей и затягивание конфликта путём препятствования мирному урегулированию ситуации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками лидеров стран, которые поставляют оружие Украине. Он отметил, что в Европе стали забывать о трагедии Второй мировой войны и цене, заплаченной за освобождение от фашизма. «Короткая историческая память», по словам спикера, может привести Европу к «большим проблемам».