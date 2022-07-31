Сенатор от Крыма: удар по штабу ЧФ в Севастополе не могли нанести извне Сенатор Ковитиди назвала атаку БПЛА на ЧФ в Севастополе внутренней диверсией

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Атаку БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе могли совершить только граждане, находящиеся в городе, заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, город федерального значения надежно охраняется, поэтому удар не могли нанести извне.

Всем известно, что Севастополь надежно защищен, что зонтик над Севастополем крепче, чем над Нью-Йорком или Вашингтоном, поэтому сегодня единственная возможность была — это внутренняя диверсия. Взрывное устройство маломощное установлено было на самодельный картонный беспилотник, поэтому совершенно очевидно, что это исключительно внутренняя диверсия, — уверена Ковитиди.

По ее мнению, это было сделано с целью сорвать праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России и дестабилизировать психологическое состояние граждан. Сенатор отметила, что силовые ведомства уже занимаются поисками виновных.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.