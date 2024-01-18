Сенатор Ковитиди напомнила о геноциде украинцев со стороны Польши Ковитиди: Речь Посполитая еще в 1653 году приняла решение о геноциде украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Ковитиди

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что в 1653 году Речь Посполитая, под контролем которой тогда находилась большая часть современной Украины, приняла первое в истории Европы решение о геноциде народа Малороссии. В беседе с NEWS.ru политик отметила, что в наши дни история повторяется, и России вновь пришлось встать «на защиту братского народа».

Притеснения славян, запрет говорить на родном русском языке, непомерные налоги, гонение по православному признаку были распространенным явлением для Речи Посполитой, под властью которой в 16 веке находилась наибольшая часть современной Украины, от Карпат до Полтавы и от Чернигова до Каменец-Подольского. Мы знаем о первом в европейской истории решении о геноциде в отношении народа Малороссии, принятом на уровне закона. Это решение сейма Речи Посполитой, состоявшейся в марте 1653 года в Бресте о поголовном уничтожении всего мятежного населения Малороссии, — сказала сенатор.

По словам Ковитиди, в том же году на Земском соборе было принято решение о том, что Россия будет защищать Малороссию и «биться, не щадя голов своих» за русских братьев. Она подчеркнула, что сейчас народ Малороссии вновь решили подвергнуть геноциду.

В наши дни хитроумная шляхта с иными иноземцами, используя предателей, вновь решили устроить геноцид народа Малороссии, и вновь Россия стала на защиту братского народа. Время показало, что Переяславская рада ознаменовала собой лишь начало воссоединения Украины с Россией, которое нам предстоит завершить, — заключила Ковитиди.

Ранее военный корреспондент Александр Коц напомнил, что сотрудничество Польши с Германией в первой половине ХХ века привело к вводу немецко-фашистских войск на ее территорию и началу Второй мировой войны. Таким образом военкор прокомментировал заявление польских властей о готовности разместить у себя военнослужащих ФРГ. Коц отметил, что те, кто не помнит своего прошлого, обречены на его повторение.