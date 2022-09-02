Сенатор пригрозил Прибалтике демилитаризацией Сенатор Климов: «прибалтийские гномики» могут спровоцировать большую войну в Европе

Фото: Совет Федерации

Андрей Климов

Проводя антироссийскую политику, Латвия, Литва и Эстония вынуждают РФ начать их демилитаризацию, такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Софеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, Рига, Вильнюс и Таллин самозабвенно создают помехи российскому транзиту и всему русскому.

А вот прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем, — написал Климов.

Сенатор напомнил, что 260 лет назад герцогство Курляндия и Семигалия дали обещание не препятствовать русскому транзиту и строительству на их территориях православных храмов. По его словам, современные Латвия, Литва и Эстония не хотят мира, «в отличие от своих прозорливых предшественников».

Климов отметил, что Россия может справиться с демилитаризацией Прибалтики. Для этого хватит сил и средств, однако «прибалтийские политические гномики» могут таким образом спровоцировать «четвертую (от Наполеона до Адольфа Гитлера) большую войну в Европе», считает политик.

Агрессивные соседи должны знать, что тогда нам, возможно, придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором, — заявил сенатор.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия хотят запретить россиянам пересекать границы стран по суше. Такие меры они собираются принять до тех пор, пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону.