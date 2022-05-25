Сенатор Климов назвал момент, когда Россия была на грани

Сенатор Андрей Климов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

России была на грани в начале 2000-х, когда в стране были готовы на премьер-министра с иностранным гражданством, заявил сенатор Андрей Климов «Царьграду». Ему понадобилось два года, чтобы коллеги всё же рассмотрели инициативу о запрете для премьера иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Тогда побеждала концепция, по которой нам надо расслабиться, получать удовольствие — мол, «цивилизованный Запад» нас спасёт, а наличие зарубежного гражданства якобы ничему не мешает. И даже были такие аргументы: а вдруг, мол, мы найдём премьер-министра для России, который будет очень умным, ну и что, что у него иностранное гражданство, — рассказал Климов.

Он добавил, что с трудом собрал большинство, которое поддержало законопроект.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ, по которому гражданам РФ с иностранным гражданством разрешается заступать на государственные и муниципальные должности. Это допустимо в особых случаях, если прекратить иностранное подданство не удаётся по не зависящим от человека причинам.

Некоторые эксперты задались вопросом, откуда вообще у чиновников появляются несколько гражданств, от которых потом сложно избавиться. Само по себе гражданство нельзя получить просто так, для этого необходимо прождать достаточно длительное время и оформить большое количество документов.