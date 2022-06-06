Сенатор Климов назвал демарш с самолетом Лаврова явным оскорблением Сенатор Климов назвал демарш с самолетом Лаврова явным оскорблением и атакой на Сербию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Климов

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию оскорблением российского МИД и попыткой надавить на сербское правительство, пишет «Газета.Ru». По его словам, в ответ Москва должна поддержать Белград в его стремлении проводить независимую политику и помочь ему стать нейтральным центром для переговоров.

Сербия — это единственное государство во всей континентальной Европе к западу от России, которое сохраняет свою независимость. Сербы не сдаются, и чтобы их додавить, дожать, сделать из них антироссийскую территорию, проявляются все усилия, — заявил сенатор.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрыв небо для Лаврова, страны ЕС перекрыли очередной канал связи с Россией. А вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев предположил, что ответ Москвы и Белграда на подобные действия должен быть совместным и «предельно жестким», в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий. Какие именно действия могут быть предприняты, Косачев не уточнил.