Сенатор Исаков заявил, что не отрекался от дочери Сенатор Исаков заявил, что не отрекался от дочери после ее интервью BBC

Фото: vk.com/senator_isakov

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков в Telegram-канале признал, что у него с дочерью конфликт, но он не отрекался от нее после ее интервью британскому изданию BBC об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине. При этом он выразил надежду, что она «одумается, раскается и вернется на родину».

В СМИ печатают громкие заголовки, что «я отрекся от дочери», такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране, — написал Исаков.

Ранее Исаков назвал свою дочь предательницей, продавшей отца, семью и родину. Причиной для столь резких высказываний послужило интервью дочери изданию BBC, в котором она осудила проведение спецоперации на Украине и позицию своего отца.

По его словам, он пытался доказать дочери необходимость спецоперации и предлагал поехать в Донбасс в качестве волонтера, однако она предпочла «хайпануть на серьезной теме» и дать интервью иностранному изданию, представившись «дочерью сенатора». Тогда Исаков отметил, что прекратил общение с дочерью из-за ее позиции.