В Совфеде отвергли сообщения Запада о дефолте в России Сенатор Джабаров: все сообщения Запада о дефолте в России являются ложью и лицемерием

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Владимир Джабаров

В Совете Федерации категорически отвергли сообщения о дефолте в России, которые активно распространятся в западных странах. С заявлением о лицемерии и неправдивой информации выступил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь. В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет! — написал Джабаров.

Ранее в Государственной думе подчеркнули, что дефолт на самом деле допустили США, а не Россия. Как отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, РФ остается одной из самых платежеспособных стран на всей планете. Парламентарий подчеркнул, что публикация Bloomberg о наступившем в РФ дефолте по суверенному долгу в ночь на 27 июня — политическое заявление.