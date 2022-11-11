Сенатор Джабаров: Россия получила основание для удара по логистике Украины Сенатор Джабаров: Евросоюз признал, что хочет уничтожить Россию с помощью Украины

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. По словам парламентария, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассматривает Украину «в качестве главного тарана по разрушению России». Политик выразил уверенность, что без западного оружия Киев потерпит «сокрушительное поражение».

Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. У России есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками, — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что этот исход не заставит себя ждать.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.