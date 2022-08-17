Джабаров назвал сроки запуска «Северного потока — 2» Сенатор Джабаров: Германия может запустить «Северный поток — 2» до конца года

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look press

Германия может запустить газопровод «Северный поток — 2», когда уровень жизни в стране заметно снизится из-за энергетического кризиса, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, это может произойти до конца текущего года, передает РИА Новости.

Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод «Северный поток — 2», когда приспичит, если станет совсем тяжко, — цитирует его агентство.

Он отметил, что сегодня позиции ФРГ, Италии и Франции по отношению к России изменились, стали более осторожными. Они ощутили, чем для них может обернуться разрыв экономических связей с Москвой. Не исключено, что к ноябрю отношение к РФ может вообще стать лояльным. Россия же, по словам сенатора, открыта для сотрудничества.

Ранее похожую мысль высказал чешский экономист Лукаш Кованда. Он заявил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2» из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.