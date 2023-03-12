Сенатор поставил диагноз инициаторам переименования России в Московию Сенатор Карасин: идея переименовать Россию в Московию говорит о прогрессирующем слабоумии Киева

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Идея переименовать Россию в Московию говорит о диагнозе Киева, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Григорий Карасин. По его словам, у инициаторов этой идеи «прогрессирующее слабоумие».

Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. Придумки типа «московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины, — написал Карасин.

По словам сенатора, прибалтийские парламентарии уже встали на этот путь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию. Соответствующая инициатива была опубликована на сайте главы страны еще в феврале и собрала 25 тысяч подписей.

11 марта представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания президента Украины о возможном переименовании России в Московию лишний раз доказывают правоту властей РФ. По ее мнению, из Украины действительно пытаются создать «анти-Россию».