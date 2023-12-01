Сенатор Денисов заявил о готовности России возобновить связи с Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Денисов

Россия готова возобновить связи со странами Запада в любой момент, однако они должны строиться на взаимовыгодной и справедливой основе, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва ни с кем не обрывала связи, инициатива исходила от самих западных держав.

Сенатор подчеркнул, что Россия была вынуждена усилить внимание к Востоку, так как страны Запада оборвали связи с Москвой по собственной инициативе. Вместе с тем он отметил, что развитие отношений с восточными государствами — это «естественное дело», так как центр экономики постепенно смещается с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Мы все-таки часть мира, и мы, с нашей стороны, связи ни с кем не обрывали. Обрывали, приостанавливали, отменяли связи с нами, но не мы. Мы в любой момент готовы их возобновить, разумеется, на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе, — рассказал он.

В то же время секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев считает, что страны Запада стремятся «расчленить» Россию. По его словам, они вступили в новую фазу противостояния с Москвой.