Цеков: немцы превратят бойцов ВСУ в «танково-пушечное мясо» Сенатор Цеков: быстрое обучение на Leopard 2 превратит бойцов ВСУ в «танково-пушечное мясо»

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Ускоренное обучение бойцов ВСУ на танках Leopard 2 под руководством германских инструкторов превратит украинцев в «танково-пушечное мясо», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда отметил, что руководству ФРГ плевать на Украину, а сокращенные курсы похожи на программу «взлет-посадка» для летчиков времен Второй мировой войны.

Руководству Германии плевать на Украину, ускоренное обучение на Leopard 2 под началом немецких инструкторов превратит танкистов ВСУ в «танково-пушечное мясо». Немцы, вроде, не такие глупые, понимают, что это только затягивает конфликт. Но они ничего не могут противопоставить давлению США, а сокращенной программой подготовки в ФРГ просто хотят отмазаться, чтобы с этими танками от них отстали, — подчеркнул Цеков.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Видео опубликовали в официальном аккаунте бундесвера в Twitter. Чиновник забрался на машину в окружении журналистов и проехался по бездорожью.

По словам Писториуса, на Украину отправятся и эксперты, которые обучат военных ВСУ использованию танков. Обучение начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, но оно будет проходить по ускоренной и сокращенной программе.