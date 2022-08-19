Сенатор Цеков: скоро европейцы сами будут мечтать приехать в Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Цеков

России не следует закрывать въезд иностранцам в случае введения запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Скоро европейцы сами будут стремиться в РФ, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что во времена СССР страны Европы и США старались завлечь граждан Союза к себе. Не только создавали условия для свободного въезда, но и стремились к тому, чтобы советские люди приезжали на постоянное жительство. Если ЕС введет запрет на выдачу россиянам шенгенских виз, то таким образом откажется от принципов, провозглашаемых на протяжении десятков лет.

Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ, — сказал сенатор.

По его мнению, многие иностранцы захотят приехать в Россию, устав от новых моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые пропагандируются сегодня на Западе.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза 31 августа обсудят способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. Однако, по данным источников в Брюсселе, на полный запрет выдачи они пойти не готовы, обсуждаться будут исключительно ограничения.