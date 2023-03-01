Сенатор Цеков ответил на планы НАТО по захвату Крыма Сенатор от Крыма Цеков назвал бессмысленными планы НАТО по захвату Крыма

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Планы НАТО по захвату Крыма и Донбасса ВСУ бессмысленны, так как их составляют отставные офицеры, которые сами не участвовали ни в одном бою, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Политик в беседе с «Народными Новостями» отметил, что закрывать глаза на подобные заявления не стоит, но следует внимательно смотреть на личности тех, кто их делает.

Такие отставные офицеры сами не выигрывали никаких войн и при этом собираются что-то «захватывать» в России. Они учились только на своих проигрышах, и сами ничего не могут сделать. Поэтому начинают умничать и рассказывают сказки о том, что нужно «захватить» Крым и так далее, — пояснил он.

По словам Цекова, он лично видел планы США и НАТО по Крыму и Донбассу. Сенатор отметил, что они вызывают только удивление как у военных, так и у гражданских людей. Политик считает, что все попытки Запада противостоять России терпят крах, а дальнейшие провокации только создадут для Европы большие проблемы.

Это вызывает удивление у гражданских людей, а у военных — тем более. Но они не дождутся! Не захватят они Крым, не захватят Донбасс. Но то, что они потеряют еще больше территорий, — это 100%, — заключил Цеков.

О том, что ВСУ могут захватить Крым, предположил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Он считает, что достичь этой цели украинские военные смогут уже в 2023 году.

В Минобороны РФ ранее сообщили о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, шесть дронов сбили ПВО, а еще четыре были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.