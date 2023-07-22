Сенатор Цеков ответил критикам закона о прекращении гражданства России Сенатор Цеков не согласился с критикой законопроекта о прекращении гражданства России

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что не согласен с критикой законопроекта о прекращении гражданства России, назвав подобные заявления неправильными. По его словам, инициатива призвана уравнять жителей РФ, получивших паспорт по праву рождения, и тех, кто стал его обладателем в результате присоединения новых регионов или при переезде.

Вызвало критику очень большую, заявления делаются разные, в общем неправильные. В отношении получивших гражданство РФ не по рождению, по новому закону, гражданство можно прекратить, а у тех, кто получил гражданство по рождению — нельзя. Я считаю, что это неправильно. Должно быть равенство в вопросе прекращения гражданства, — рассказал Цеков.

По его словам, «двух Конституций» — для граждан РФ по рождению и для тех, кто получил паспорт путем оптации, — быть не может.

Поэтому и подал законопроект. Думаю, что он приведет к какому-то разъяснению этого вопроса. Я как раз предложил прекращать гражданство и гражданам по рождению за антироссийские действия, и гражданам не по рождению. Я за равенство выступаю. А эмоции вокруг, по-моему, не от большой политической культуры, — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что прекращать гражданство, согласно законопроекту, необходимо за антигосударственную и террористическую деятельность. Он напомнил, что по действующему закону у граждан по рождению прекратить гражданство нельзя.

Проект о лишении гражданства дезертиров, экстремистов и дискредитирующих российскую армию внесли в Госдуму коллеги главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по Совфеду. Авторы инициативы отметили, что согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России.

Речь в нем шла исключительно о людях с приобретенным гражданством. Сенаторы же предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения, а также на основании федерального конституционного закона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.