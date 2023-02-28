Сенатор Цеков объяснил фразу Путина про «всю эту мразь» Сенатор Цеков: Путин на заседании коллегии ФСБ назвал мразями агентов из недружественных стран

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Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Справа - директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников

Во фразе, произнесенной президентом России Владимиром Путиным во время заседания коллегии ФСБ, о необходимости «пресечь попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», глава государства имел в виду агентов, работающих на недружественные России страны, таким мнением поделился с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он согласился с президентом в его высказывании и подчеркнул, что цель таких агентов состоит в дестабилизации ситуации в стране.

Президент в первую очередь имел в виду агентов, работающих на недружественные России страны. <...> Во всех слоях нашего общества также присутствуют люди, которые так или иначе подрывают единство нашего государства. Я абсолютно согласен с президентом, что с этой заразой надо бороться самым жесточайшим образом, — сказал Цеков.

Заседание коллегии ФСБ состоялось 28 февраля. В ходе него президент заявил о необходимости усилить работу контрразведки и поручил поставить заслон перед украинскими диверсантами, а также выявлять тех, кто пытается расколоть российское общество при помощи неонацизма и сепаратизма. Он пояснил, что это всегда применялось в отношении России и «нужно пресечь попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».