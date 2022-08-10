Сенатор Цеков назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал вздором слова президента Украины Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом. По его словам, которые приводит РИА Новости, «все здравомыслящие люди в мире» понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, а сама она в обозримом будущем прекратит существование как государство.

Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки, — сказал Цеков.

Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. Он подчеркнул, что Киев «никогда не откажется от Крыма», который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, тогда как Россия превратила его одно из самых опасных мест. Также Зеленский заявил, что конфликт с Россией «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».

С таким заявлением Зеленский выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка. Первый произошел 9 августа около 15:00 по местному времени, за ним последовали еще несколько. В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Нарушение требований безопасности рассматривается как основная причина ЧП, добавили в ведомстве.