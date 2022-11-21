Сенатор Бондарев: у Киева нет ни силы, ни ресурсов для наступления на Крым

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У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дела не пойдут, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, заявления украинской стороны представляют собой заигрывание с собственными гражданами в попытке повысить моральный дух украинских военных и «пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь».

У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре, — написал Бондарев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении ВСУ на Крым. Он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков военной операции.

В ответ на заявление Ермака заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Киев являлся столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР. По мнению Медведева, «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», пытаются подбодрить «ручных насекомых вокруг» и показать «хозяину инсектария», что они еще способны на «тараканьи бега за куском пищи».