Володин рассказал, как попытка мятежа в России повлияла на позиции Путина Володин: попытка мятежа ЧВК «Вагнер» укрепила позиции Путина в стране и мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» укрепил свои позиции внутри страны и во всем мире, поскольку не допустил кровопролития и смуты, заявил в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что во время событий 23–24 июня никто не поддержал движение ЧВК «Вагнер» на Москву, тогда все сплотились вокруг главы государства.

Совершенно очевидно, 23–24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. <...> Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты, — написал Володин.

По его словам, российский лидер объяснил бойцам «Вагнера» реальное положение дел в стране и предложил им продолжить службу под руководством Минобороны. Многие члены ЧВК откликнулись на это предложение, утверждает спикер Госдумы.

По мнению Володина, если бы Путин руководил страной в 1917 и в 1991 годах, революции и развала СССР не произошло бы.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.