Семьи погибших в боевых действиях росгвардейцев получат денежную помощь Семьи погибших в боевых дейсвтиях росгвардейцев получат по 5 млн рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Семьям погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии сотрудников Росгвардии будет выплачено по 5 млн рублей, указ об этом подписал 6 июня президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Материальная помощь также полагается в том случае, если сотрудник скончался от наступившей из-за увечья травмы или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, «...» членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях, — сообщается в указе.

6 июня также стало известно, что около 3,3 млрд рублей в качестве материальной помощи получили жители Донбасса, прибывшие в Россию, а также граждане Украины. Деньги были направлены почти 297 тысячам жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также 32 тысячам граждан Украины.