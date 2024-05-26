Семейные предприятия могут закрепить в законодательстве России Слуцкий: ЛДПР подготовит проект о закреплении понятия «семейное предприятие»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в День российского предпринимательства выступил с предложением закрепить законодательно понятие «семейное предприятие». В беседе с NEWS.ru он объяснил, что они могут стать основой развития малых городов и поселков. Соответствующую инициативу фракция внесет на рассмотрение Госдумы, добавил депутат.

В Год семьи следует законодательно закрепить понятие «семейное предприятие», чтобы обеспечить дополнительные гарантии и формы поддержки от государства. Например, можно внедрить отдельный специальный режим налогообложения, семейный патент, — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий отметил, что российские предприниматели способны качественно изменить среду в сотнях населенных пунктов. Он напомнил, что три четверти предприятий малого и среднего бизнеса в России — это семейные компании, в которых работают супруги и родственники.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в планах нового правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина повысить до 2030 года доходы сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Парламентарий подчеркнул, что во всех отраслях есть «большие игроки» — сырьевой сектор, ретейл, IT — но реальную занятость населения по стране, комфорт проживания людей в небольших городах и селах обеспечивает именно МСП.