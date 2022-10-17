Семейную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Правительство продлит действие семейной ипотеки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Получить жилищный кредит на льготных условиях семья сможет до 1 июля 2024 года при условии рождения ребенка до 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина.

По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье, — сказал премьер.

По его словам, в 2023 году семейную ипотеку смогут оформить свыше 150 тысяч семей. При этом общий объем выдачи кредитов может составить порядка 1 трлн рублей.

Ранее с такой инициативой выступал Минфин. По данным ведомства, к 1 августа общий объем выданных ипотечных кредитов со ставкой 6% составил 1,3 трлн рублей, ими воспользовались более 372 тысяч семей, которые улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку. В министерстве спрогнозировали, что продление программы позволит воспользоваться ее условиями еще 166 тысячам семей, а общая сумма кредитов составит 1,16 трлн рублей.