Семь «Вампиров» сбили над Белгородской областью Минобороны РФ: ПВО уничтожила семь снарядов «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Вампир», сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона семь снарядов.

Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. По его словам, у одного из раненых врачи диагностировали закрытый перелом нескольких ребер и ушиб грудной клетки, у второго пострадавшего посечено лицо осколками от стекла. Глава региона также добавил, что в ходе обстрелов 23 квартиры получили повреждения. Кроме этого, обломки одного из снарядов упали на территории школьного стадиона.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин до этого сообщил, что трое детей погибли во время ночного обстрела. По его словам, ВСУ атаковали Петровский район города. Он уточнил, что среди погибших две девочки 2007 и 2021 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.