«Семь раз отмерь»: Харитонов оценил желание Армении выйти из ОДКБ Харитонов призвал Армению хорошо подумать, прежде чем выходить из ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов в ответ на вопрос NEWS.ru о желании Армении выйти из ОДКБ, призвал Ереван хорошо подумать. По его словам, армянская диаспора в России надеется и верит, что руководство Армении не сделает «ошибочный, а может и роковой» шаг.

В первую очередь Армении надо подумать, куда она собирается. Многовековые отношения, дружба с Россией. Та торопливость, которую проявляет Армения, — надо подумать. Семь раз отмерь, один раз отрежь... Надеемся на мудрость, —сказал он журналистам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный выход Армении из ОДКБ должен основываться на реальных нуждах страны, а не на «заигрываниях» с Западом. По ее словам, данное решение не отражает национальные интересы республики. Она отметила, что каждая страна имеет право выбирать, в какое объединение вступать и с кем развивать отношения. Однако это следует делать, опираясь на реальность и фактические нужды государства, добавила дипломат.

Европарламент решил наращивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны на фоне пересмотра Ереваном «членства в ОДКБ». Согласно принятой на пленарном заседании в Страсбурге резолюции, республике также предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС.