«Сельское наречие»: сенатор раскрыл, кто и когда выдумал украинский язык Сенатор Цеков: украинский язык выдумали в СССР, раньше он был сельским наречием

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что украинский язык — выдуманный. По его словам, раньше это было сельское наречие, однако статус языка ему придали при образовании Украинской ССР в составе Советского Союза.

Украинский язык — выдуманный язык. Придумывание этого языка началось с момента образования Украинской ССР. До этого было просто наречие, в первую очередь распространенное в сельской местности. А после создания собственной республики над выдумыванием собственного языка работали день и ночь, особенно после получения Украиной независимости после развала СССР. Поэтому не могут найти переводчика, — добавил Цеков.

Ранее синхронист президента Украины Владимира Зеленского не сумел перевести вопрос местного журналиста и речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции в Стамбуле. Украинский лидер всеми силами пытался показать, что не понимает, о чем идет речь. Позднее он прервал спикеров, попросив заменить переводчика.

Накануне президент Турции после встречи с украинским коллегой сообщил, что Анкара по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров. По его словам, дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.